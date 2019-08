Bündnis will Spandauer Straße autofrei machen

Protestpicknick in Berlin-Mitte

Ein Bündnis aus Umweltverbänden und Initiativen fordert die autofreie Umgestaltung der Spandauer Straße im Bezirk Berlin-Mitte. Das Bündnis lädt in einer Mitteilung vom Montag für den 31. August 2019 in die Straße direkt vor dem Roten Rathaus zu einem Protestpicknick mit offener Debatte ein.

"Während in anderen Metropolen der Autoverkehr in der Innenstadt Schritt für Schritt zurückgedrängt wird, hat Berlin auf diesem Gebiet noch viel Nachholbedarf. Diesen Missstand wollen wir beheben", heißt es in der Einladung.