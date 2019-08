Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Sonntag den von einem antisemitischen Übergriff betroffenen Rabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Yehuda Teichtal, besucht. Dabei brachte Steinmeier seine Abscheu über die Tat zum Ausdruck.

Rabbiner in Berlin-Wilmersdorf beschimpft und bespuckt

Das Gespräch fand im Privathaus der Familie Teichtal in Berlin statt und dauerte knapp eine Stunde.

"Jede Form des Extremismus und Antisemitismus ist Gift für unsere freiheitliche und offene Gesellschaft. Es ist oberste Aufgabe des Staates und Verpflichtung für uns alle, Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen zu bekämpfen und ihm gemeinsam entgegen zu treten", sagte Steinmeier nach Angaben einer Sprecherin des Bundespräsidenten.

Der Rabbiner war vergangenes Wochenende in Begleitung eines seiner Kinder von zwei Männern auf arabisch beschimpft und bespuckt worden. Jüdische Organisationen in Berlin beklagen seit Langem fehlendes Engagement der Politik im Umgang mit Judenhass und antisemitischen Straftaten. Die nichtstaatliche Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) zählte im vergangenen Jahr 46 tätliche Angriffe auf Juden - mehr als doppelt so viele wie 2017.

Steinmeier und Teichtal hatten bereits am 2. Dezember 2018 gemeinsam die Lichter am Chanukkaleuchter am Brandenburger Tor entzündet.