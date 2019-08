Dregger will zu Henkels Null-Toleranz-Politik zurück

Berlins CDU-Fraktionsvorsitzender Burkhard Dregger fordert eine Rückkehr zur sogenannten Null-Toleranz-Politik im Görlitzer Park. In einem rbb-Interview sagte der innenpolitische Sprecher der Union im Abgeordnetenhaus am Donnerstag, der Personalmangel bei Berlins Polizei und Staatsanwaltschaft dürfe kein Grund dafür sein, auf härtere Kontrollen zu verzichten.



Hintergrund für Dreggers Forderungen sind die Berichte über den Drogenhandel im Park. Die von Dregger als Polizeitaktik erneut ins Gespräch gebrachte Strategie war von seinem Unionskollegen Frank Henkel im Jahr 2015 ausgerufen worden. Dabei verfügte Henkel für das Gebiet des Görlitzer Bahnhofs, dass bereits der Besitz geringer Mengen von Cannabisprodukten strafrechtlich verfolgt werde. Die von den Berliner Strafverfolgungsbehörden bis dahin praktizierte Regel, dass der Besitz bis zu einer Grenze von 15 Gramm nicht verfolgt wird, galt dann für diesen Bereich nicht mehr.

Die Idee war dabei, den Drogenhandel in dem Gebiet zu erschweren und damit zu verhindern. Vor knapp zwei Jahren dann beendeten der rot-rot-grüne Senat und der Bezirk diese Null-Toleranz-Praxis. Sie begründeten das damit, dass so der Drogenhandel lediglich in angrenzende Gebiete verdrängt, aber nicht etwa verhindert werde. Tatsächlich zeigte sich durch die veränderte Strategie kein nachhaltig messbarer Erfolg.