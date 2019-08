Renner kündigt Einspruch gegen Pläne für Checkpoint Charlie an

Der Berliner Senat will den Checkpoint Charlie umgestalten und unter anderem ein Museum bauen. Der frühere Kulturstaatssekretär Tim Renner ist dabei, mit anderen Kreativen einen Alternativplan zu entwickeln. Er fordert einen größeren Freiraum an dem historischen Ort.

Der ehemalige Kulturstaatssekretär Tim Renner (SPD) fordert bessere Ideen zur Umgestaltung des Checkpoints Charlie. Die Pläne der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung würden der historischen Dimension des Orts nicht gerecht, sagte Renner am Dienstag dem rbb.

Der ursprüngliche Bebauungsplan mit einem Hard Rock Café habe das Interesse des Investors Trockland in den Vordergrund gestellt, sagte Renner auf Radioeins. Der aktuelle Plan bediene das Interesse des Senats - mit möglichst vielen Wohnungen. "An diesem Ort stand die Welt mal am Abgrund", betonte Renner. Lediglich mit einem Museum werde man der Sache nicht gerecht - man brauche eine viel größere Freifläche, um die Geschichte erlebbar zu machen.

Renner hatte sich am Wochenende mit zwölf Kunst- und Kulturschaffenden getroffen, um über ein neues Konzept für den ehemaligen Grenzübergang zu sprechen - unter anderem mit dem Architekten Daniel Libeskind. Dabei seien viele Ideen entwickelt worden, so habe eine Gruppe vorgeschlagen, zwei im Boden versenkbare Panzer auf die Friedrichstraße zu stellen. Die Ideen würden nun ausformuliert und als Einspruch gegen die Senatspläne eingereicht. Die Einspruchsfrist endet am 21. August.

Dass sein Treffen mit den Kreativen vom Investor Trockland finanziert wurde, findet Renner nach eigenem Bekunden nicht verwerflich. Die Ideenfindung sei völlig unabhängig gewesen und mit offenem Ergebnis, das sei dem Investor auch deutlich gemacht worden.