Bild: dpa/Roland Weihrauch

US-Forscher - Umweltbilanz von E-Tretrollern ist laut Studie zweifelhaft

15.08.19 | 14:02 Uhr

Ob man sie nun nervig findet oder toll: Wenigstens sind elektrischen Tretroller gut für die Umwelt - zumindest dachte man das bisher. Eine Studie bringt diesen Glauben ins Wanken. Von Nico Schmolke

Mit Lime "kommst du sicher und umweltfreundlich an dein Ziel". Circ will eine "saubere, sichere und vernetzte Welt aufbauen". Und mit Voi fährt man "völlig emissionsfrei". Nachhaltig, sauber, keine Emissionen: Klingt super - und irgendwie auch logisch. Schließlich haben die im Sommer in Berlin eingeführten E-Tretroller einen Elektro-Antrieb, fahren leise, stinken nicht. So sieht nachhaltige Mobilität aus, könnte man meinen. Die Realität sieht bislang anders aus.

Schlechtere Umweltbilanz als der ÖPNV

Ob ein Fahrzeug wirklich sauber ist, verrät dessen Klimabilanz, die den gesamten Lebenszyklus einberechnet – also nicht nur die Fahrt an sich, sondern auch Materialgewinnung, Herstellung und Lieferung. Die vermutlich erste Berechnung der Klimabilanz von Elektro-Tretrollern im Leihbetrieb wurde nun von Forschern in North Carolina vorgelegt. [opscience.iop.org] Für Raleigh, die Hauptstadt des US-Bundesstaats, errechneten sie überraschende Zahlen. Angegeben werden die Emissionen in CO2-Äquivalenten pro gefahrener Meile, andere Schadstoffe werden also in CO2 umgerechnet. Ein Elektro-Tretroller im Leihbetrieb kommt demnach auf 202 Gramm CO2-Äquivalente pro Meile. Das ist zwar weniger als bei einem Auto mit Verbrennungsmotor, das in der Studie auf 414 Gramm kommt. Aber es ist eben immerhin schon die Hälfte eines Autos. Wenn sich also zwei Personen für eine Fahrt das Auto teilen, ist die Klimabilanz der Fahrt gleich der eines Elektro-Rollers. Bei einem gut ausgelasteten Bus mit Verbrennungsmotor ist der Verbrauch mit 82 Gramm pro Passagier sogar deutlich geringer als beim E-Tretroller – erst recht bei einem herkömmlichen Fahrrad mit acht Gramm.



Mehr zum Thema dpa/Wolfgang Kumm Spitzentreffen mit Verkehrssenatorin Günther - E-Scooter sollen von Bürgersteigen verschwinden Berlin verschärft die Regeln für E-Scooter: Die Roller sollen künftig nicht mehr am Brandenburger Tor und am Holocaust-Mahnmal abgestellt werden. Und auch nicht auf Bürgersteigen - dafür soll so mancher Autoparkplatz umgewidmet werden.



Vandalismus verkürzt Lebensdauer der Roller

Wie kann es sein, dass der eigentlich so saubere Elektro-Tretroller doch so dreckig ist? Die Studie macht zwei Hauptursachen aus: Herstellung und Flottenmanagement. In den USA gingen die Roller anfangs schon nach einem bis zwei Monaten kaputt. Weil sie eigentlich für den privaten Gebrauch gebaut wurden, hielten sie die hohe Belastung im Leih-Geschäft nicht lange aus. Hinzu kam Vandalismus: Die Firmen stellten über Nacht Tausende Roller auf, der Unmut war groß, Roller landeten in Flüssen oder wurden verbrannt. Die Produktion eines Rollers mag zwar nicht viel umweltschädlicher sein als die anderer Fahrzeuge. Aber wenn sie schnell kaputtgehen und ständig neue hergestellt werden müssen, schlägt das auf die Umweltbilanz durch. Die in Berlin aktiven Roller-Unternehmen lassen mittlerweile Modelle für ihre eigenen Bedürfnisse produzieren. Auf Anfrage gehen sie jetzt von einer Lebensdauer von zwölf bis 18 Monaten aus. Ob das gelingt, kann wenige Wochen nach der Einführung noch keiner sagen.

Auch in Berlin gibt es Vandalismus, wie etwa etliche Clips auf Instagram belegen. Weil die Anbieter jedoch eher sanft in den Markt eingestiegen sind, ist der Unmut deutlich geringer als in anderen Ländern. "Unsere neuen Fahrzeugrahmen halten 1.000 Kilogramm Belastung aus", sagt Vois Deutschland-Chef Claus Unterkircher, um die Sorgen vor Zerstörung durch Vandalismus zu zerstreuen. Schließlich ist es auch aus Sicht der Unternehmen schlecht, ständig neue Roller einkaufen zu müssen.

Dreckige Autos kutschieren saubere Roller

Neben der kurzen Lebensdauer der Roller ist der zweite Schwachpunkt für die Klimabilanz das sogenannte Flottenmanagement. Roller müssen nachts eingesammelt werden, um aufgeladen, repariert oder umverteilt werden zu können. In Branchenkreisen zirkulieren dazu unbestätigte Zahlen, die aufhorchen lassen: Auf jeden gefahrenen Kilometer mit dem E-Tretroller komme in US-Städten ein halber Kilometer für das Flottenmanagement. Meist sind es herkömmlich betriebene Autos und Transporter, die die Arbeit übernehmen. Dreckige Diesel und Benziner kutschieren saubere Roller. Laut der US-Studie aus Raleigh macht das allein die Hälfte des CO2-Ausstoßes in der Bilanz der E-Roller aus. Für Deutschland gibt es bislang keine Zahlen – aber auch hier werden Roller meist mit herkömmlichen Transportern in Lagerhallen gebracht, teilweise an den Rand der Stadt.

Mehr zum Thema bird.co Interview | Bird-Chef Christian Geßner - "Obergrenzen für E-Scooter – das wird kommen" Bird ist weltweit einer der größten E-Scooter-Sharing-Anbieter – und will bald auch in Berlin starten. Deutschland-Chef Christian Geßner spricht im Interview über den Beitrag von E-Scootern zur Verkehrswende - und Birds Strategie, die Stadt Berlin für sich einzunehmen.



"Nicht nur aus Klimaperspektive, sondern auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist das eine Katastrophe", sagt dazu Alexander Jung vom Thinktank Agora Verkehrswende in Berlin. "Die Firmen selbst haben also einen großen Anreiz, das zu ändern." Voi verspricht, in Berlin noch in diesem Jahr mit der Umstellung auf austauschbare Akkus zu beginnen. Roller müssten dann nicht mehr in Gänze eingesammelt werden. Stattdessen würden Mitarbeiter mit elektrischen Lastenrädern durch die Stadt fahren und an den Rollern lediglich die Akkus austauschen. Für Reparaturen und Umverteilungen müssten freilich weiterhin Autos anrücken. Hier will man vermehrt auf Transporter mit E-Antrieb setzen.

Wer vorher lief, der rollt jetzt

Auch wenn die Klimabilanz bisher noch eher mau ist – besser als bei einem Auto ist sie allemal. Würden die Berliner dank Roller auf Autofahrten verzichten, würde das dem Klima helfen. Eine Befragung durch die Mobilitätsagentur 6t aus Frankreich kommt jedoch zu dem Schluss, dass die Roller so gut wie gar keine Autofahrten ersetzen [6-t.co] Von mehr als 4.000 befragten Rollerfahrern in Paris, Lyon und Marseille wären ohne Roller nur acht Prozent mit Auto oder Taxi gefahren. Fast die Hälfte aller Roller-Fahrer (47 Prozent) wäre stattdessen einfach zu Fuß gegangen. 29 Prozent hätten den öffentlichen Nahverkehr genutzt. In der Realität ersetzt der Roller bislang also eher umweltfreundliche Fortbewegungsmittel. Für Berlin ist von einer ähnlichen Nutzung auszugehen - die Roller stehen fast ausschließlich in der Innenstadt, wo der Autoverkehr laut einer Auswertung der Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr sowieso nur noch 17 Prozent der Wege ausmacht. [berlin.de]

Was kommt nach der Spielphase?

Für den Mobilitätsforscher Tilman Bracher vom Deutschen Institut für Urbanistik (difu) in Berlin ist es für Schlussfolgerungen noch zu früh, "da sich neue Routinen erst im Laufe der Monate bilden. Nach einem Jahr haben die Menschen ein neues Verkehrsmittel kennengelernt und ihre Verhaltensweisen angepasst", so Bracher. Jetzt ist also die Spielphase, Berliner nutzen die Roller für kurze Kennenlern-Fahrten. Touristen, die die Roller bereits aus ihrer Heimat kennen, fahren damit von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit. Ob die Berliner die Roller in ihren Alltag integrieren und Autofahrten ersetzen, wird sich zeigen.

Wie das gehen könnte, probiert derzeit Hamburg aus. Die Hamburger Hochbahn hat an ihrer außerhalb der Innenstadt gelegenen Station Poppenbüttel Stellplätze für Roller gebaut. In Kooperation mit Voi zahlen Bahnfahrer deutlich weniger für die Nutzung der Roller, die morgens im Wohngebiet bereitstehen. Mit Roller und Bahn zur Arbeit, statt mit Auto, so die Idee. "Das Angebot wird sehr gut genutzt, wir denken über eine Erweiterung nach", so Voi-Manager Unterkircher. Noch sind das nur kleine Modelle. "E-Tretroller und die Verkehrswende haben nichts miteinander zu tun", stellt der Berliner Mobilitätsexperte Bracher deswegen vorerst fest. "Die E-Tretroller werden überschätzt, wenn es um ihren Einfluss auf die städtische Mobilität geht."

Roller als Problem oder als Chance?

Die Roller-Anbieter sehen das natürlich anders: "Würden wir beispielsweise nur eine einzige Fahrspur umrüsten, könnten wir im Vergleich zu Autos fünf Mal so viele Menschen auf Scootern befördern und den Verkehr in Städten viel effizienter gestalten", sagt Deutschland-Chef Christian Gessner von Bird. Das US-Unternehmen will in Kürze als fünfter Anbieter auf Berlins Straßen einsteigen. Auch Agora-Experte Jung glaubt an die Rolle der Roller beim Klimaschutz: "Die E-Tretroller sind ein kleiner Baustein für die Verkehrswende. Aber wenn man über Jahrzehnte nur denAutoverkehr fördert, dann kann sich auch mit den Rollern nicht über Nacht alles ändern." Statt jetzt die Chancen zu sehen, würde man in Deutschland wieder nur über Probleme sprechen. "Das wird dem Potential der E-Tretroller nicht gerecht."