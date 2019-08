So viele Menschen wohnen in Berlin

Berlin hat derzeit exakt 3.754.418 Einwohner. Damit hat die Hauptstadt 6.270 Menschen seit Jahresanfang gewonnen, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg [statistik-berlin-brandenburg.de als PDF) am Mittwoch mitteilte.

758.550 Menschen in Berlin haben eine ausländische Staatsbürgerschaft. Die meisten (481.320) stammen aus Europa, etwa ein Viertel davon aus der Türkei. Die zweitgrößte Gruppe machen Asiaten mit mehr als 165.000 Einwohnern aus.

Am stärksten seit Jahresanfang gewachsen sind die Bezirke Treptow-Köpenick mit einem Plus von 1.378 Einwohnern und Charlottenburg (+ 1.005). In Neukölln und Marzahn-Hellersdorf sind die Bevölkerungszahlen dagegen geschrumpft. So hat Neukölln laut Erfassung 1.095 Bewohner verloren, in Marzahn-Hellersdorf sind es 191 weniger. Die höchste Einwohnerzahl verzeichnet Pankow mit 407.765 Menschen.

Die Statistik beruht auf Zahlen des Einwohnermelderegisters, das zum Stand 30. Juni 2019 alle Bewohner mit Hauptwohnsitz Berlin erfasst hat.