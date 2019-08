Wenn es in Berlin um Plätze für Schülerinnen und Schüler geht, ist Pankow in rund zwei Jahren der Bezirk mit dem größten Bedarf. Das geht aus den Prognosen des Senats hervor, die einen Mangel an insgesamt rund 25.000 Schulplätzen in den nächsten zwei Jahren sieht. Demnach werden bis 2021 etwa 2.635 Grundschulplätze fehlen, etwa 1.160 Plätze an Integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen sowie 2.125 Plätze an den Gymnasien.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres hatte am Montag die Stadtbezirke aufgefordert, jede einzelne Schule nach zusätzlichen Plätzen zu überprüfen. Pankows Schul-Bezirksstadtrat Torsten Kühne (CDU) sagte dem rbb am Dienstag, der Bedarf sei dem Bezirk bewusst. "Vor dem Schuljahr 2015/2016 hat man den Bedarf, den wir aus Pankow gemeldet haben, gar nicht anerkannt", so Kühne. Das wäre erst anschließend - auch berlinweit - passiert.