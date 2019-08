In der Empfehlung des Ausschusses für einen entsprechenden Beschluss des Abgeordnetenhauses heißt es, es brauche Maßnahmen gegen die Verletzungen und Schäden durch Feuerwerk, sowie gegen die Lärm- und Luftbelastung zum Jahreswechsel. Dazu sollten Zonen eingerichtet werden, in denen Pyrotechnik der Stufe F2 - also alles über Tischfeuerwerk - nicht mehr erlaubt sei.

Böllerverbote in Berlin rücken näher: Am Montag sprach sich der Wirtschaftsausschuss mit den Stimmen von SPD, Linken und Grünen dafür aus, dass die Stadt die Einrichtung von Zonen mit Feuerwerksverboten prüft. Die FDP war dagegen, CDU und AfD enthielten sich. [ Stellungnahme im Wortlaut ]

Mit einer Informationskampagne sollten darüber hinaus die Bürger über die Gefahren von Feuerwerk aufgeklärt werden und auch der Handel solle dazu gebracht werden, "bis zu einem Verkaufsstopp" sehr laute Knaller nicht mehr zu verkaufen.



Im Bundesrat soll Berlin nach dem Willen der Ausschussmitglieder erreichen, dass Kommunen "das Abbrennen und den Verkauf von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 teilweise oder vollständig" untersagen können.

Die Silvesterfeiern in Berlin waren zuletzt immer mehr in Straßenschlachten ausgeartet: Passanten oder Rettungskräfte wurden mit Feuerwerk beworfen, es gab Verletzte und Sachschäden. Als Konsequenz kündigte Innensenator Andreas Geisel (SPD) Anfang des Jahres Böllerverbote an bestimmten Brennpunkten an.