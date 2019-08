Die finanziellen Spielräume im Berliner Landeshaushalt werden ab 2022 enger. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) sagte am Dienstag bei der Vorlage der Finanzplanung, dass die Ausgaben mittelfristig nicht mehr so stark steigen könnten wie bisher. Die Steuereinnahmen würden zwar weiter wachsen, aber nicht mehr so rasant. Als Gründe nannte er eine schwächere Konjunktur, geringere Wachstumsraten bei den Steuereinnahmen und die Schuldenbremse.