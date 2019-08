imago-images/Martin Müller Audio: Radioeins | 30.08.2019 | Interview mit Jaro Abraham | Bild: imago-images/Martin Müller

Nach Protestcamp in Potsdam - "Fridays for Future"-Demonstranten ziehen durch 17 Städte

30.08.19 | 11:04

Mehrere Tausend Jugendliche wollen am Freitag ab 11:57 Uhr in der Potsdamer Innenstadt für mehr Klimaschutz demonstrieren. Unter dem Motto "3 vor 12" sind zwei Tage vor den Landtagswahlen gleichzeitig Demonstrationen in insgesamt 17 Städten Brandenburgs und Sachsens geplant. In der Brandenburgischen Hauptstadt wollen die Schüler nach einem Eröffnungskonzert durch die Innenstadt zum Brandenburger Tor in Potsdam ziehen. Zuvor hatten mehr als hundert Jugendliche von Montag an ein Protestcamp im Lustgarten gegenüber dem Landtag aufgeschlagen.

Kurz vor der "Fridays for Future"-Demonstration haben etwa 200 Menschen im Camp geschlafen, sagte Jaro Abraham dem rbb. Der 16-Jährige ist der Anprechpartner der Bewegung in Potsdam. "Es kamen die Woche über mehrere Politiker und sind offen mit uns in den Austausch gegangen", so Abraham. Er zieht eine positive Bilanz des Protestcamps.

"Zukunft zum entscheidenden Wahlkampfthema machen"

In einem Aufruf zur Demonstration heißt es: "Brandenburg und Sachsen sind nämlich nicht irgendwelche Bundesländer, sondern die, in denen noch immer Braunkohletagebaue betrieben werden, um Kohle gemeinsam mit unserer Zukunft in den Kraftwerken der Lausitz zu verfeuern."

Abraham erklärt die Bedeutung der gewählten Uhrzeit "3vor12" mit den drei anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen (beide am 1. September) und Thüringen (27. Oktober). "Wir haben einfach keine Zeit mehr, denn wir sind schon kurz vor Zwölf", sagte er in Bezug auf den Klimawandel.