Audio: Inforadio | 30.08.2019 | Interview mit Christina Härtel

Interview | Gedenken an NS-Euthanasie-Morde - "Patienten wurden gezielt ermordet"

31.08.19 | 17:39 Uhr

Mit ärztlichem Bescheid wurden in Hitler-Deutschland ab September 1939 systematisch Menschen ermordet. Christina Härtel hat an der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Berlin-Reinickendorf gegen das Verschweigen dieser Verbrechen gekämpft.

Mehrere Hunderttausend Psychiatriepatienten, geistig Behinderte und Menschen mit körperlichem Handicap wurden von den Nationalsozialsisten mit Kohlenmonoxid vergast, man tötete sie mit Giftspritzen oder ließ sie gezielt verhungern. Die Nazis verschleierten dieses Töten mit dem Begriff Euthanasie, was sich mit "leichter Tod" übersetzen lässt. An diesem Wochenende jährt sich dieses Unrecht zum 80. Mal. Erst als in den achtziger Jahren die medizinischen Verbrechen der NS-Zeit zum öffentlichen Thema geworden waren, fanden auch an der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Berlin-Reinickendorf Recherchen zur NS-Verstrickung der Klinik statt. Die psychologische Psychotherapeutin Christina Hänel war Mitglied dieser Initiative und ist Kuratorin und Mitautorin der Ausstellung "Totgeschwiegen 1933 bis 1945 - die Geschichte der Wittenauer Heilstätten, seit 1957 Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik". Die Dauerausstellung befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Nervenklinik.

rbb: Frau Härtel, Wir sprechen miteinander an einem historischen Ort, der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik. Wurde denn hier in dieser Anstalt damals auch gemordet? Christina Härtel: In dieser Anstalt, damals Wittenauer Heilstätten, wurde nach unseren Erkenntnissen und nach Sichtung vieler Krankengeschichten auch gemordet. Insbesondere in der zweiten Phase der sogenannten Euthanasie, ab etwa 1942, wurden Patienten gezielt ermordet durch Hunger-Rationen. Ärzte haben erfunden, wie man Essen so zubereiten kann, dass es bar jeder Nährstoffe ist. Die Menschen sind dann an Auszehrung und Entkräftung gestorben.

Wann dieses Morden genau begann, ist historisch nicht eindeutig gesichert. Aber auf den 1. September 1939 datiert der sogenannte Gnadentod-Erlass von Adolf Hitler. Das war eine streng geheime interne Erlaubnis, aber auch gleichzeitig Aufforderung, unheilbar Kranke von Ärzten umbringen zu lassen. Warum eigentlich der 1. September, also der Beginn des Zweiten Weltkriegs? Die sogenannte Euthanasie war lange vorbereitet worden, beginnt aber noch nicht am 1. September, sondern auf dieses historische Datum ist der Erlass von Hitler datiert, also der Auftrag an seine beiden Reichsärzteführer Bouhler und Brandt, geschrieben auf seinem Privatpapier. Das hängt vermutlich mit dem Ziel zusammen, für kriegsbedingte Zwecke 70.000 Lazarettbetten freizumachen. Und im Sommer 1941 waren tatsächlich 70.273 Patienten ermordet worden. Also bis dahin waren die Lazarettbetten frei durch das Töten von Patienten.

Gedenktafel auf dem Geländer der früheren Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik.

In den 1980er Jahren ist hier in der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik die Ausstellung entstanden. Sie zeigt unter anderem auch, dass nach Nazi-juristischen Vorstellungen die Euthanasie eigentlich die ganze Zeit lang illegal war. Ja, im Gegensatz zum Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das die Zwangssterilisation regelte, ist die sogenannte Euthanasie zwar in Entwürfen als Gesetz geplant gewesen, aber letztendlich nicht zu einem Gesetz geworden. Man kann vermuten, dass die Nationalsozialisten doch vielleicht mehr Protest fürchteten, wenn ein Gesetz veröffentlicht worden wäre, das offiziell die Tötung von Menschen geregelt hätte.

Es gab unmittelbar nach dem Krieg einige Urteile gegen die Spitzen der sogenannten Euthanasie-Aktion, aber sehr, sehr viele Ärzte sind ungeschoren davongekommen. Viele haben auch nach dem Krieg durchaus erstaunliche Karrieren im medizinischen Bereich gemacht. Wie erklären Sie sich das? In der Rückschau sieht man: Prozesse, die 45/46 vor Gerichten noch unter der Hoheit der Alliierten stattfanden, endeten sehr wohl mit Strafen, auch mit Todesstrafen. Mit der Übergabe der Gerichte oder der gesamten Justiz an die entnazifizierten deutschen Juristen, beginnt sich aber dieses Bild zu ändern. Viele Prozesse, die später stattfanden, endeten mit Prozessunfähigkeit aufgrund von Gutachten von ärztlichen Kollegen, so dass Prozesse dann mit Prozessunfähigkeit oder mit unterstellten Erkrankung endeten. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Matthias Schirmer. Dieser Text ist eine leicht gekürzte und redigierte Fassung. Das ganze Interview können Sie hören, wenn Sie auf das Abspielsymbol im oberen Bild klicken.