Trotz Forderung des Bundesrates - Berliner Gewerbemieter bekommen keine Hilfe vom Bund

01.08.19 | 17:01 Uhr

Nirgendwo steigen die Gewerbemieten so stark wie in Berlin. Die Forderungen nach mehr Schutz für Ladeninhaber, Späti-Betreiber und Co. werden deshalb immer lauter. Die Bundesregierung hat jetzt geantwortet - und tritt auf die Bremse. Von Florian Eckardt



Für Brigita Zelic kommt jede Hilfe zu spät. Ihre Produktionsfirma musste die Büros in der Reichenberger Straße in Berlin-Kreuzberg an diesem Mittwoch verlassen. Ihr und vielen anderen Gewerbemietern war vom Vermieter GSG gekündigt und ein neuer Mietvertrag zu einer höheren Miete angeboten worden. "Wir sind aus allen Wolken gefallen. Wir sind seit acht Jahren in dem Gewerbehof", sagt Zelic. "Und das betrifft nicht nur uns, sondern auch viele andere hier." Das neue Angebot sei viel zu hoch gewesen, der Firma bliebe nichts anderes übrig als auszuziehen.

Der Vermieter GSG hält dagegen: "Jeder Mieter bei uns muss nicht die Marktmiete zahlen, wenn der Mietvertrag ausläuft, sondern kriegt einen Abschlag auf die Marktmiete. Das führt zu einer Erhöhung, weil sich die Mieten erhöht haben", sagt Geschäftsführer Oliver Schlink. Firmen, die sich diese Mieten nicht leisten könnten, würden auch andere GSG-Flächen in anderen Bezirken angeboten - zum Beispiel Charlottenburg oder Marzahn, so Schlink.

Bundesregierung sieht Verdrängung nur in Berlin

Immer mehr Läden, Büros und Unternehmen in Berlin kämpfen mit steigenden Mieten. Der Bundestagsabgeordnete Pascal Meiser (Linke) rät, Betroffene sollten sich mit den Nachbarn vernetzen und Proteste organisieren. In einigen Fällen hätten Eigentümer eingelenkt, um ein schlechtes Image in der Öffentlichkeit abzuwenden. "Aber das ist natürlich nur Notwehr, denn eigentlich brauchen wir neue Gesetze und da ist die Bundesregierung am Zug, etwas vorzulegen", sagt Meiser. Doch die Bundesregierung, die für das Gewerbemietrecht zuständig ist, will keine Änderungen. Dabei hatte der Bundesrat sie aufgefordert, mögliche Änderungen zu prüfen. Aus Sicht der Bundesregierung würden kleine Läden, Handwerk und Gewerbe ausschließlich in wenigen Ballungsgebieten verdrängt und zwar in erster Linie in Berlin. "Für eine bundesweite Änderung des Gewerbemietrechts sieht die Bundesregierung vor diesem Hintergrund keinen ausreichenden Grund", schreibt sie in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage. Unterzeichnet ist die vom ehemaligen Berliner Finanzsenator Ulrich Nußbaum, heute Staatssekretär im Wirtschaftsministerium.

Senatorin Pop will selbst gegensteuern

Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hatte im Bundesrat die Initiative angestoßen. Die Antwort darauf quittiert sie mit Kopfschütteln. "Das finde ich wirklich empörend, denn die Bundesregierung lässt damit nicht nur Berlin alleine, sondern sie lässt Gewerbetreibende, kleine und mittlere Unternehmen alleine damit, dass sie verdrängt werden und sie haben keinen Schutz durch das Gewerbemietrecht", sagt Pop. Pop kündigt an, das Land Berlin werde jetzt selbst tätig, indem es Gewerbeflächen ankauft und an kleines Gewerbe vermietet. Außerdem wolle sie Gewerbehöfe wieder aufbauen und weiter auf Bundesebene Druck machen, um doch noch eine Änderung des Gewerbemietrechts zu erreichen.

Brigita Zelic hat für ihre Firma inzwischen eine neue Adresse in Neukölln gefunden. Die Wut darüber, dass sie in Kreuzberg ausziehen musste, sitzt aber tief. "Das ist absurd, da müssen neue Gesetze her und da muss ganz schnell ein Schutz für die Gewerbetreibende her."

