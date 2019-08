Der Berliner Senat macht sich für die Einführung einer Bremse für Gewerbemieten stark. Einen entsprechenden Antrag will die rot-rot-grüne Landesregierung am Dienstag im Bundesrat einbringen.

Der Senat begründet seinen Vorstoß in seinem Antrag damit, "dass die Gewerbemieten in vielen Ballungsgebieten gleichsam explodiert sind". In der Hauptstadt etwa seien sie von 2009 bis 2018 in guten Lagen um 267 Prozent (große Ladenflächen) und 200 Prozent (kleine Ladenflächen) gestiegen. "Diese Entwicklung betrifft eine Vielzahl von Groß- und Mittelstädten, in denen die Gewerbemieten in der jüngsten Vergangenheit ebenfalls in erheblichem Maße gestiegen sind", heißt es im Antrag.

Ähnliche Initiativen fanden in der jüngeren Vergangenheit im Bundesrat keine Mehrheit. Für eine Änderung des Gewerbemietrechtes ist die Bundesregierung zuständig. Aus ihrer Sicht würden kleine Läden, Handwerk und Gewerbe ausschließlich in wenigen Ballungsgebieten verdrängt und zwar in erster Linie in Berlin. "Für eine bundesweite Änderung des Gewerbemietrechts sieht die Bundesregierung vor diesem Hintergrund keinen ausreichenden Grund", schrieb sie kürzlich in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage.

Unabhängig vom Erfolg der Bundesratsinitiative will der Senat auf Landesebene ein gezielteres Gewerbeflächenmanagement in den Bezirken. Das Land will auch selber Flächen ankaufen und an kleines Gewerbe vermieten. Außerdem sollen die städtischen Wohnungsbaugesellschaften in den Untergeschossen mehr Gewerbeflächen für soziale Projekte, kleinteilige Gewerbebetriebe und Kultur zur Verfügung stellen.