Sie habe stets für eine klare Haltung gestanden - und wolle sich auch auch künftig so verhalten: Bundesfamilienministerin Giffey will zurücktreten, sollte die FU ihr den Doktortitel aberkennen, berichtet die "FAZ". Zudem äußerte sich Giffey zu einer Kandidatur um den SPD-Vorsitz.

Einem Medienbericht zufolge will Familienministerin Franziska Giffey ihren Kabinettsposten aufgeben, sollte die Freie Universität Berlin (FU) ihre Doktorarbeit zum Plagiat erklären. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Donnerstag in seiner Onlineausgabe und nimmt dabei Bezug auf ein Schreiben an die SPD-Spitze.

Die Prüfung der Doktorarbeit Giffeys an der Freien Universität Berlin, wo sie von 2005 bis 2009 im Bereich Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut promovierte, dauert noch an. Anfang Mai gab die Internetplattform Vroniplag seine Einschätzung zu der Arbeit bekannt. Demnach habe die Doktorarbeit in großen Teilen gegen wissenschaftliche Regeln verstoßen. Als besonders gravierend war der Umgang Giffeys mit Quellen bezeichnet worden.