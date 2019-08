Außerdem stellte das Gericht fest, dass Weiß und ein Mitangeklagter durch die Steuerhinterziehung 516.478,15 EUR erlangt haben, die der Staat sich zurückholen will. Weiß wurde vorgeworfen, 2013 etwa 5,8 Millionen Zigaretten von den Niederlanden nach Großbritannien geschmuggelt zu haben.

Das Urteil gegen den ehemaligen brandenburgischen AfD-Landtagsabgeordneten Jan-Ulrich Weiß wegen Steuerhinterziehung hat Bestand. Wie am Dienstagabend bekannt wurde, hat der Bundesgerichtshof die Revision gegen das Urteil des Landgerichts Neuruppin als unbegründet abgelehnt.

Weiß war im Oktober 2017 in den Brandenburger Landtag nachgerückt, nachdem Alexander Gauland in den Bundestag gewählt worden war. Drei Jahre zuvor hatte Gauland Weiß noch aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen. Zuvor waren Facebook-Einträge an die Öffentlichkeit gelangt, die Gauland als antisemitisch bezeichnet hatte. Daraufhin war auch ein Parteiauschluss von der Brandenburger AfD angestrebt worden, der jedoch vom Bundesschiedsgericht der Partei abgelehnt wurde.

Nach der Verurteilung wegen Steuerhinterziehung durch das Landgericht im Februar 2018 bleib Weiß ein weiteres Jahr Landtagsabgeordneter. Erst im Februar 2019 trat er von diesem Amt zurück, in der Zwischenzeit stellte er lediglich eine Kleine Anfrage und leistete keine Wortbeiträge. Von der Fraktion wurde er dafür heftig kritisiert. Im gleichen Zeitraum erhielt er knapp 100.000 Euro an Bezügen zuzüglich etwa 30.000 Euro an Pensionszahlungen.