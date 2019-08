Im Rahmen des Landesprogramms für Jesiden sollen in der kommenden Woche acht Menschen aus dem Irak in Brandenburg aufgenommen werden. Das sagte der Chef der Potsdamer Staatskanzlei, Staatssekretär Martin Gorholt (SPD), am Samstag.

Die Angehörigen der religiösen Minderheit hatten im Irak besonders unter den Verbrechen des sogenannten "Islamischen Staats" (IS) gelitten: Zahlreiche Jesiden wurden von der Terrormiliz vertrieben, versklavt und ermordet. Im Dezember 2016 hatten die Vereinten Nationen die Morde an den Frauen und Männern im nordirakischen Shingal-Gebirge als Genozid bezeichnet.

Daraufhin hatte der Potsdamer Landtag beschlossen, eine kleine Zahl von Jesiden aufzunehmen. Insgesamt sollen 71 Jesiden, darunter viele Kinder und Jugendliche die aus der IS-Gefangenschaft fliehen konnten, Aufnahmebescheide vom Land Brandenburg erhalten.