Die Justizbediensteten in Brandenburger Gefängnissen sind im ersten Halbjahr 2019 bereits mehr als 30 Mal Opfer von Agriffen durch Häftlinge geworden. Damit könnte die Zahl in diesem Jahr über der des vergangenen Jahres liegen. 2018 gab es insgesamt 57 Vorfälle in den fünf Haftanstalten des Landes. Dazu zählten 47 Beleidigungen, Bedrohungen und Nötigungen sowie zehn körperliche Angriffe. Das teilte das Justizministerium in Potsdam auf eine Anfrage des Brandenburger AfD-Abgeordneten Thomas Jung mit.

Demnach sitzen derzeit 1.319 Insassen (Stand: Juni 2019) in den Gefängnissen Brandenburg an der Havel, Cottbus-Dissenchen, Luckau-Duben, Neuruppin-Wulkow und Wriezen. Im Jahr 2015 kam es in den Haftanstalten zu 23 Übergriffe und zwei Tätlichkeiten, 2016 waren es 42 Angriffe und 5 Tätlichkeiten. Ein Jahr später stieg die Zahl auf 68 Angriffe und 6 Tätlichkeiten, zuletzt ging sie auf insgesamt 57 Angriffe in 2018 zurück.

In diesem Jahr könnten die Angriffe zunehmen. In den ersten sechs Monaten gab es laut den Ministeriumsangaben 29 Übergriffe und 5 Tätlichkeiten. Zu den meisten Vorfällen kam es in der JVA Cottbus-Dissenchen.