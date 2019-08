Als "schrecklichen Vorschlag" hat Brandenburgs Bildungsministerin den Vorstoß des CDU-Politikers Carsten Linnemann bezeichnet, notfalls Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen später einzuschulen. "Alle Kinder haben das Recht eine Schule zu besuchen, da darf niemand ausgegrenzt werden", sagte Britta Ernst (SPD) am Dienstag in Potsdam. "Gerade die Schulen und die Kitas arbeiten sehr erfolgreich für die Integration."

Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann hatte in der "Rheinischen Post" unter Hinweis auf "neue Parallelgesellschaften" am Dienstag gesagt: "Um es auf den Punkt zu bringen: Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen." Für die betroffenen Kinder schlug er eine Vorschulpflicht vor. Notfalls müsse eine Einschulung auch zurückgestellt werden.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) übte ebenfalls Kritik an Linnemanns Aussagen. GEW-Vorstandsmitglied Ilka Hoffmann sagte dem Portal watson.de, der Mangel an Deutschkenntnissen sei auf einen Mangel an ordentlich ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern zurückzuführen.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, unterstützte Linnemann dagegen erneut. "Ich glaube, man tut Herrn Linnemann damit Unrecht, wenn man ihn so versteht, als wolle er Kinder ohne deutsche Sprachkenntnisse von der Grundschule fernhalten", sagte er der "Passauer Neuen Presse" am Mittwoch. "Er hat eine große Herausforderung richtig angesprochen, nämlich, dass rund ein Fünftel aller Erstklässler keine ausreichenden Deutschkenntnisse hat, um dem Unterricht zu folgen." Da mache in dem einen oder anderen Fall eine Rückstellung durchaus Sinn, wenn in diesem Jahr dann eine entsprechende vorschulische Sprachförderung erfolge.