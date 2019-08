Bild: rbb/Laura Kingston

Tempelhof-Schöneberg - Diese vier Kleingärten sollen Schulen weichen

08.08.19 | 11:39 Uhr

Es gibt nicht genug Platz an Berliner Schulen - möglichst schnell sollen neue Räume gebaut werden. Das Problem: In den Bezirken ist Platz knapp. Tempelhof-Schöneberg geht deshalb auf Konfrontationskurs zu seinen Kleingärtnern. Von Laura Kingston

Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg fehlen zum Schuljahr 2021/22 fast 2.800 Schulplätze. Diese Zahl geht aus einem Bericht der Bildungsverwaltung an das Abgeordnetenhaus hervor. Der Mangel in Tempelhof-Schöneberg ist damit zwar nicht so groß wie etwa in Pankow, wo mehr als doppelt so Plätze fehlen, aber dennoch ist es eine Herausforderung für den Bezirk - vor allen Dingen, weil freie Flächen für Schulneubauten Mangelware sind. Und auch bestehende Schulen benötigen mehr Platz, beispielsweise für Mensen oder Sporthallen. Deswegen haben Schulstadtrat Oliver Schworck und Baustadtrat Jörn Oltmann nun vier Kleingartenanlagen als Bauareale ins Visier genommen: die Kolonien Morgengrauen, Eschenallee, Borussia und Kaisergarten.

Schulstadtrat Schworck: "Wir haben keine Wahl"

Auf den Arealen vom Kaisergarten und von der Kleingartenanlage Borussia sollen nach Angaben des Schulstadtrats Oliver Schworck neue Turnhallen entstehen. Das Eckener Gymnasium neben der Kolonie Kaisergarten etwa platze "aus allen Nähten", sagte er. Eine komplett neue Integrierte Sekundarschule (ISS) soll dort entstehen, wo heute 80 Kleingärtner ihre Parzellen bepflanzen. Die ISS sei schon in Planung, sagte Schworck am Dienstag. Das Einzige, was noch fehle, sei ein Plan für die Finanzierung. Für den Bereich um die Kolonie Eschenallee nahe der Marienhöhe in Tempelhof habe sich laut Schworck "in besonders kurzer Zeit ein besonders hoher Bedarf" an Grundschulplätzen gegeben. Hier werde zunächst ein sogenanntes "Fliegendes Klassenzimmer" entstehen - eine Art temporärer Bau aus Holzmodulen. Und der soll für rund 430 Grundschulplätze sorgen, zunächst für vier bis fünf Jahre. Danach soll der Platz, so Schworck, für den Bau einer neuen und dauerhaft bestehenden ISS genutzt werden.

Schutzfrist der Kleingärten endet 2020

Die Flächen, auf denen die vier Kleingartenanlagen liegen, gehören dem Land Berlin, wie rund drei Viertel der knapp 880 Kolonien in ganz Berlin. Für sie gilt laut dem aktuellen Entwurf des Kleingartenentwicklungsplans eine Schutzfrist bis einschließlich 2020. Sie fallen demnach in die Kategorie "Bauliche Entwicklung von Kleingärten" und dürfen nach dem Ablauf der Frist mit sozialer Infrastruktur bebaut werden. Für den Schöneberger Schulstadtrat Oliver Schworck eine Möglichkeit, um neue Schulplätze zu schaffen: "Wir haben leider keine andere Wahl. Wir müssen auf Grundstücke zurückgreifen, die baurechtlich vorsehen, dass wir soziale Infrastruktur dort unterbringen", sagte er am Dienstag gegenüber rbb|24. Und praktisch ist es obendrein für den Bezirk: weil er schon das Baurecht besitzt und direkt in die Planung der Neubauten gehen kann.

Protestplakate an der Gartenkolonie Eschenallee

Protest bei den Kleingärtnern

Ein Pragmatismus, für den die Kleingärtner der Kolonie Eschenallee kein Verständnis haben: "Die Politik wählt wie immer den einfachsten Weg", sagt Thomas Koch, seit rund zehn Jahren Pächter einer Parzelle in der Eschenallee. Er erhoffe sich beim Bauen ein bisschen mehr Kreativität von den Politikern. Das sieht auch die Kolonievorsitzende Beate Dirsiss so. Über die Pläne von Schworck habe sie durch Medien erfahren, sagte sie. Auch darüber, dass vorerst ein "Fliegendes Klassenzimmer", also ein temporärer Bau auf ihren Parzellen stehen soll. Sie hat mit Nachbarn der Kolonie eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen, um die 102 Jahre alte Kolonie Eschenallee zu retten. Schon circa 1.000 Unterschriften haben sie gesammelt, um Aufmerksamkeit zu bekommen und um endlich ins Gespräch mit den verantwortlichen Politikern zu kommen, wie sie sagt.



Baustadtrat Oliver Schworck hält entgegen, er habe bereits zwei Briefe mit der Ankündigung verschickt. Außerdem sei seit Jahren klar, dass die Schutzfrist mancher Kleingärten 2020 abläuft. Die Kleingärtner wüssten, dass "sozusagen ein Damoklesschwert über ihnen hängt", so Schworck im Gespräch mit rbb|24.

Das Argument der Kleingärtner: "Grün statt Beton"

Was die Pächter der Parzellen in der Eschenallee Oliver Schworck im Gespräch sagen würden, prangt heute schon auf dem großen Plakat am Eingang der Kolonie: "Grün statt Beton". Deswegen bezeichnet sich Thomas Koch auch nicht mehr als Kleingärtner, sondern als "Klimagärtner". Klimagärtner will auch der 17-jährige Sohn der Vorsitzenden, Daniel Dirsiss, werden. Als Klima-Aktivist in der Fridays-for-Future Bewegung ist er schon aktiv. Jetzt wirbt er bei Leuten in seinem Alter für die Unterstützung der Bürgerinitiative. Dabei gehe es nicht nur um darum, dass Kleingärten zu einem besseren Stadtklima beitragen sollen, sondern auch Lebensraum für Pflanzen- und Tierarten schaffen.

Ein bisschen Grün soll es weiterhin geben

Diese Argumente dürften nicht spurlos an Baustadtrat Oliver Schworck vorbei gehen: Er ist auch als Stadtrat auch für den Bereich Umwelt zuständig. Und außerdem sei er selbst "Kleingarten-Kind", sagt er. "Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust", so Schworck. Er wolle das Areal auch nicht "komplett zubetonieren", sondern dafür sorgen, dass beispielsweise der Schulhof der künftigen Schule begrünt werde. Kein wirklicher Trost für die Kleingärtner der Eschenallee. Sie wollen, so Dirsiss, weiterhin dafür kämpfen, dass ihre Kolonie erhalten bleibt. Ob den Kleingärtnern ein Ersatz geboten wird, ist fraglich. Es fehlt Tempelhof-Schöneberg an freien Flächen. "Wir versuchen, einen Ersatz zu ermöglichen, auch wenn es schwierig ist", sagt Schworck. Eine neue Herausforderung für Tempelhof-Schöneberg.