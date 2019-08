Klimaaktivisten wollen am Sonntag in Potsdam für einen schnellen Kohleausstieg in Brandenburg demonstrieren. Bei der Demo "Coal & Boat" starten um 13 Uhr gleichzeitig zwei Gruppen von der Neustädter Havelbucht aus in Richtung "Alte Fahrt": Eine Gruppe will mit Booten auf der Havel fahren, die zweite Gruppe will sich zu Fuß und auf Fahrrädern zur "Alten Fahrt" begeben, wo Organisatoren sich gegen 15.30 Uhr in einer Großkundgebung an die Demonstranten richten wollen.

"Der Braunkohleabbau in der Lausitz bedroht immer noch Dörfer mit der Abbaggerung und heizt mit seinen riesigen CO 2 -Emissionen das Klima auf", schreiben Organisatioren vom BUND Brandenburg in ihrem Demo-Aufruf [bund-brandenburg.de]. Zu den Initiatoren der Demonstration gehören nach Angaben der Veranstalter 16 Organisationen, darunter das Bündnis Kohleausstieg Berlin, Fridays for Future Potsdam, die BUND-Verbände Brandenburg und Berlin, Attac und Greenpeace. Als Beispiel für die Gefahren des Braunkohleabbaus heben die Klimaaktivisten vor allem das Kraftwerk Jänschwalde hervor: Mit Emmissionen von rund 23 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr gehöre das Kraftwerk zu den klimaschädlichsten in Europa.