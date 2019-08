Umweltschützer wollen am Dienstagmittag im Abgeordnetenhaus rund 43.500 Unterschriften mit dem Ziel überreichen, dass Berlin den Klimanotstand ausruft. Drei Monate wurden die Unterschriften gesammelt, die dem Parlamentspräsidenten um die symbolische Uhrzeit fünf vor zwölf überreicht werden sollen. Damit dürfte die notwendige Mindestzahl von 20.000 übertroffen werden, die dafür notwendig sind, dass das Abgeordnetenhaus das Thema auf die Tagesordnung setzt. Die Initiative will, dass Berlin symbolisch den Klimanotstand ausruft – wie schon mehrere andere deutsche Städte. Außerdem müsse Berlin mehr tun, um Treibhausgase zu vermindern und sich für mehr Klimaschutz einsetzen. Die Abgeordneten können sich den Forderungen der Bürger anschließen – anders als bei einem Volksentscheid ist das Votum aber nicht bindend.

Was bedeutet es, den Klimanotstand auszurufen?

Volksinitiativen in Berlin und Brandenburg

Als erste Stadt in der Region hatte in der vergangenen Woche Potsdam den Klimanotstand ausgerufen. Damit votierte sie auch dafür, dass Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) unter anderem Möglichkeiten für mehr Radverkehr, mehr Personal für einen stärkeren Baum- und Grünschutz sowie eine klimaneutrale Energieversorgung für Neubauten prüfen soll.

Ebenfalls in der vergangenen Woche hatte Pankow als erster Berliner Bezirk den Klimanotstand ausgerufen. Am 2. Mai hatte Konstanz als erste deutsche Kommune den Klimanotstand ausgerufen. Inzwischen sind Dutzende Städte diesem Beispiel gefolgt, darunter Köln, Kiel, Saarbrücken, Bochum, Karlsruhe und Gelsenkirchen. Sie haben teils weitreichende Umweltschutzmaßnahmen angeschoben - etwa den Umbau von Autospuren zu Radwegen oder höhere Parkgebühren in Innenstädten.