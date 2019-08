Durch eine Gesetzesänderung erhält die Polizei neue Befugnisse in der Abschiebepraxis. Integrationssenatorin Breitenbach lehnt das ab und beauftragt ein Gutachten. Innensenator Geisel begrüßt dagegen die Änderung. Der Koalitionsstreit geht damit in die nächste Runde.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) geht vom Gegenteil aus: Er sieht sich durch das nun in Kraft getretene neue Bundesgesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht von Ausländern bestärkt. "Jetzt herrscht Rechtssicherheit", sagte der Sprecher der Innenverwaltung, Martin Pallgen. "Bundesgesetze gelten auch in Berlin und werden hier auch umgesetzt."

Seit Monaten streitet die rot-rot-grüne Regierung in Berlin um die Rechte der Polizei bei Abschiebungen. Ein neu erlassenes Bundesgesetz gibt nun Anlass für weitere Diskussionen im Senat. Die für das Thema zuständige Integrationssenatorin Elke Breitenbach (Linke) ist der Auffassung, dass Polizeibeamte Flüchtlingsunterkünfte bei geplanten Abschiebungen ohne richterlichen Durchsuchungsbeschluss nicht betreten dürfen. Das will sie nun mit einem Rechtsgutachten klären lassen.

Die Innenverwaltung wies demnach die Polizei an, auch ohne Durchsuchungsbeschluss wieder aus Migrantenheimen abzuschieben. Geisel hatte diese Praxis im Mai - verbunden mit ungewöhnlich heftiger Kritik an Breitenbach - vorläufig gestoppt. Denn praktisch war es so, dass Verantwortliche in Ausländerunterkünften Polizisten daran hindern wollten, diese ohne Durchsuchungsbeschluss zu betreten. Mindestens fünf Polizisten wurden wegen Hausfriedensbruchs angezeigt.

Nach Ansicht Breitenbachs hat sich an der Rechtslage nichts geändert. "Es gibt weiter unterschiedliche Rechtsauffassungen", sagte ihre Sprecherin Regina Kneiding. Das Gutachten solle dazu mehr Klarheit bringen. Geisels Sprecher sagte, man sei mit der Integrationsverwaltung im Gespräch. "Wir setzen auf gute Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner." Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" über die neue Entwicklung berichtet.