Berta Berlin Montag, 26.08.2019 | 10:04 Uhr

Es ist einfach erschreckend was dieser Kommentator von sich gibt. Vielleicht wird der Blick ein wenig verklärt wenn man nur in Mitte sitzt und Kaffee trinkt. Er sollte doch mal lieber mit offenen Augen durch die Stadt gehen und sich die zerfallenen Ecken in Berlin ansehen wofür jetzt eine Mietpreisbremse gefordert wird. Investitionen benötigt diese Stadt in Mengen für Neubauten mit bezahlbaren Wohnraum, Infrastruktur und Nahverkehr. In Berlin wird aber eine Politik betrieben die suggeriert das alle in Armut leben und von Sozialhilfe abhängig sind. Frau Lompscher dankbar sein?! Diese Senatorin ist an Unfähigkeit nicht zu überbieten und wirft die Stadt mindestens 20 Jahre zurück Eine Senatorin die spaltet sollte ihr Amt aufgeben. Solch ein Komnentar "erstmal machen und dann von den Gerichten klären lassen" das ist Sozialismus pur und hat mit Demokratie nichts zu tun.