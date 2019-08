Lausitzer Hoyerswerda Samstag, 24.08.2019 | 16:55 Uhr

Schon deswegen sollten in Brandenburg und Sachsen nächste Woche internationale Wahlbeobachter eingesetzt werden! Denn in letzter Zeit kommt es ja öfter mal vor! Das stand schon mehrmals in der Presse, daß es zu Ungereimtheiten bei verschieden Wahlen gekommen ist!