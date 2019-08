Bild: dpa/Arno Burgi

Zahlen der Innenverwaltung - Polizei ermittelte 2018 gegen fast 60 organisierte Banden

16.08.19 | 20:24 Uhr

Im vergangenen Jahr hat die Berliner Polizei gegen 59 kriminelle Banden ermittelt. Das geht aus Zahlen der Innenverwaltung hervor. Einbruch und Rauschgifthandel waren die häufgsten Kriminalitätsfelder, in denen die Verdächtigen aktiv waren.



Die Berliner Polizei hat im vergangenen Jahr gegen 59 organisierte kriminelle Banden mit 462 tatverdächtigen Mitgliedern ermittelt. Das geht aus einer bisher nicht öffentlichten Antwort des Senats auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe hervor, die dem rbb vorliegt. In dem Schreiben wird auch benannt, in welchen Bereichen die Kriminellen aktiv sind und welche Nationalitäten in den jeweiligen Banden vorherrschen. Allerdings listet die für organisierte Kriminalität zuständige Abteilung im Landeskriminalamt nur Banden auf, die ihr bekannt sind - wie groß das Dunkelfeld ist, weiß naturgemäß niemand genau.



Aktiv beim Diebstahl und Rauschgifthandel

Am häufigsten waren die Banden in den Bereichen Diebstahl und Einbrüche (17) und im Rauschgifthandel (16) aktiv. Danach folgt die Kriminalität im Nachtleben (7), also Glücksspiel und Zwangsprostitution. Ebenso gab es Fälle von Fälschungen (6), Steuer- und Zolldelikte (4), Gewaltkriminalität (4) und Schleuserkriminalität (3). Jeweils ein Vorkommnis gab es in den Bereichen Cyberkriminalität und Waffenhandel.

Statistik gibt Auskunft über Staatsbürgerschaft

Deutsche Staatsangehörige dominierten den Angaben zufolge 18 von 59 Banden, gegen die die Polizei im vergangenen Jahr ermittelte. An zweiter Stellen stehen jeweils sechs Banden, in denen bulgarische oder türkische Staatsangehörige überwogen. Vier russische Gruppen, je drei Banden von Litauern, Nigerianern und Serben sowie je zweimal Polen, Ukrainer und Libanesen. Hingegen gab es keine Ermittlungen wegen organisierter Kriminalität gegen die italienische Mafia und japanische oder chinesische Banden. Von insgesamt 462 Tatverdächtigen hatten 289 keine deutsche Staatsangehörigkeit.



Zehn der 59 in Berlin bekannten, aktiven Banden kommen aus dem Motorradrockermilieu. | Bild: dpa/Hannibal Hanschke

Lagebild zur organisierten Kriminalität angekündigt

Die Antwort der Innenverwaltung listet auch auf, in welchem Banden-Kriminalitätsbereich welche Nationalitäten vorherrschen. Banden, in denen aktuell Bürger osteuropäischer Staaten dominieren, sind demnach vorwiegend im Bereich der Diebstähle und Einbrüche aktiv. Deutsche, türkische, russische und libanesische Mitglieder von Banden sind laut der Sicherheitsbehörden vor allem im Drogenhandel tätig, aber auch Täter aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens. Nigerianische Banden tauchen auch im Geschäft mit Schleusungen und Zwangsprostitution auf. Italienische oder asiatische Verbrecherorganisationen kommen in der Auflistung der Behörden aktuell nicht vor. Unter den 59 festgestellten Banden befinden sich zehn Rockerbanden oder rockerähnliche Gruppierungen. Der Senat und die Polizei hatten angekündigt, ein umfassendes Lagebild zur organisierten Kriminalität vorzulegen. Bislang wurde das noch nicht veröffentlicht.

