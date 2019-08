Kevin Kühnert verzichtet auf eine Kandidatur für den SPD-Vorsitz. Der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation sagte "Spiegel Online": "Ich trete nicht an." Kandidieren sollte man nur in der Überzeugung, das Amt im Erfolgsfall auch "mit aller Konsequenz ausfüllen zu wollen und zu können", sagte Kühnert, der auch in der Berliner Kommunalpolitik aktiv ist und in der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg sitzt.