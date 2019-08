Verteilung gesponserter Warnwesten an Grundschüler gestoppt

Die Reflektor-Westen für Erstklässler in Berlin hat in diesem Jahr erstmals der Autoteile-Händler Autodoc gesponsert. Doch der Händler steht in der Kritik, Werbung auf rechtsextremen Seiten geschaltet zu haben. Der Senat zieht nun vorerst die Reißleine.