Elternausschuss will Krisengipfel zu Berliner Schulen

Kostenloses ÖPNV-Ticket und Gratis-Schulessen machen die Berliner Schulen zwar sozial gerechter - an der Bildungsqualität ändere das aber nichts. Das moniert der Berliner Landeselternausschuss und fordert einen Krisengipfel, am besten noch in diesem Monat.