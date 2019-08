Seit Tagen sorgt ein radikaler Mietendeckel-Entwurf aus dem Hause von Stadtentwicklungs-senatorin Katrin Lompscher (Linke) für heftigen Unmut - nicht nur in der Wohnungswirtschaft und der Opposition, auch innerhalb der rot-rot-grünen Koalition. Wie der rbb aus Koalitionskreisen erfuhr, sind diese Pläne nun offenbar vom Tisch.

Mieten in Berlin haben sich in zehn Jahren verdoppelt

Demnach bleibt es dabei, dass die Mieten - wie ursprünglich geplant - für fünf Jahre eingefroren werden, allerdings sollen moderate Anhebungen möglich sein. Diese sollen sich an der jährlichen Inflationsrate orientieren. Im vergangenen Jahr lag diese bei zwei Prozent.

Maßstab für die erlaubten Höchstmieten werde nicht mehr der Mietspiegel von 2011, sondern der aus dem Jahr 2013 sein. Darauf haben sich nach rbb-Informationen die Vertreter von Rot-Rot-Grün am Donnerstagabend nach intensiver Beratung geeinigt. Am Freitagmittag will Lompscher auf einer Pressekonferenz nun den neuen, innerhalb des Senats abgestimmten Entwurf vorstellen.

Auch die von der Linken-Politikerin ins Spiel gebrachten radikalen Mietsenkungen soll es nicht geben, stattdessen soll bei Mietobergrenzen künftig das Haushaltseinkommen der Mieterinnen und Mieter berücksichtigt werden. Dem jüngsten Mietendeckel-Entwurf zufolge darf die Miete nicht mehr als 30 Prozent des Einkommens betragen. Erst dann würden vom Senat festgelegte Obergrenzen greifen.

Zuerst hatten die "B.Z." und der "Tagesspiegel" am Freitag darüber berichtet.