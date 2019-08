dpa/Jens Kalaene Audio: Inforadio | 26.08.2019 | Katrin Schmidberger | Bild: dpa/Jens Kalaene

Eckdaten zum Mietendeckel - Lompscher-Pläne stoßen auf erhebliche Widerstände

26.08.19 | 09:02 Uhr

Am Wochenende sind Eckdaten für den in Berlin geplanten Mietendeckel bekannt geworden - und haben heftige Reaktionen ausgelöst. Die CDU kündigt schon rechtliche Schritte an, während die Linke die Zahlen relativiert.

Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) stößt mit ihrem Entwurf zum Mietendeckel auf massive Kritik. Sowohl Vertreter der Opposition als auch Politiker der rot-rot-grünen Koalition halten nichts von Lompschers Plan, die Mieten in der Stadt auf höchstens acht Euro pro Quadratmeter zu begrenzen. Erste Details dazu waren am Sonntag bekanntgeworden. Wohnungen sollen in den kommenden Jahren demnach nicht mehr als knapp acht Euro pro Quadratmeter kosten dürfen. Danach sind je nach Jahr des Erstbezugs und Ausstattung der Wohnung Kaltmieten von 3,42 bis 7,97 Euro möglich. Die wohnungspolitische Sprecherin der SPD, Iris Spranger, nennt das vierseitige Papier einen "Schnellschuss", der die Bürger nur verunsichere. Der SPD-Mittelstandsbeauftragte Harald Christ fordert Lompscher sogar zum Rücktritt auf. CDU und FDP drohen bereits mit Verfassungsklage: Der Mietendeckel sei unsozial, weil er etwa Mieter teurer Altbauwohnungen bevorzuge. Auch die Industrie- und Handelskammer übt Kritik: Lompschers Vorstoß sei "unverhältnismäßig" und schade der Wirtschaft.



Wegner will Klage einreichen

Der Landesvorsitzende der Berliner CDU, Kai Wegner, kündigte in der [Berliner Morgenpost] (Montag) juristische Schritte an: "Wir müssen uns das Gesetz natürlich anschauen, sobald es dann vorliegt." Er habe aber keinen Zweifel daran, dass das Gesetz verfassungswidrig sein werde. "Daher werden wir eine Normenkontrollklage einreichen", sagte Wegner. Frank Schrecker, Vorstand der Berolina eG und Sprecher der Berliner Genossenschaften, nannte die Pläne "in höchstem Maße enttäuschend". In der vorliegenden Form wären die Pläne "insbesondere für die sozial orientierten Vermieter Berlins ein Schlag ins Gesicht". Schrecker rechnet mit "gravierenden wirtschaftlichen Schäden" und "Vertrauensverlust in den Rechtsstaat". Für die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) sprach Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck von einem "beispielloser Eingriff in die Marktwirtschaft mit unabsehbaren Folgen". Investoren würden sich sofort auf breiter Front zurückziehen.

Infobox: Lompschers Pläne zum Mietendeckel Der von SPD, Linke und Grünen geführte Berliner Senat will die Mieten vom Jahr 2020 an für fünf Jahre einfrieren, um die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt zu beruhigen. Berlin wäre das erste Bundesland mit einer solchen Regelung.



Bestehende Verträge dürften nach den Papieren nicht über die am Stichtag (18. Juni) vereinbarte Miete hinausgehen. Diese Grenze gilt auch für Neuvermietungen solcher Wohnungen. Mieten jenseits der Obergrenzen sollen auf Antrag durch das Bezirksamt abgesenkt werden können. Kündigungen wegen Eigenbedarfs müssten vom Bezirksamt genehmigt werden. Bei Modernisierungen sind verschiedene Zuschläge auf die jeweilige Obergrenze möglich, dürfen aber zusammen nicht mehr als 20 Prozent betragen.



Die Regelungen sollen für alle vermieteten Wohnungen gelten. Ausnahmen gelten etwa für öffentlich geförderten Wohnungsbau, Studenten- und Jugendwohnheime oder Neubauten, die erstmalig 2014 bezugsfertig waren.

Die Linke betont den Entwurfcharakter

Die wohnungsbaupolitische Sprecherin der Links-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Gabriele Gottwald, versuchte am Sonntagabend im rbb, die Wogen zu glätten. Es sei ein Diskussions-Zwischenstand, der nicht veröffentlicht werden sollte, so Gottwald. Der fertige Entwurf werde erst Ende nächster Woche vorgelegt. Der Mietendeckel gelte für etwa 1,5 Millionen Berliner Mieter, sagte die Linken-Politikerin. Fünf Jahre solle es keine Mieterhöhung geben.



Die Grünen als Regierungspartner fordern einen Mietendeckel, der rechtssicher und praktikabel ist. Ihre wohnungspolitische Sprecherin, Katrin Schmidberger, sagte am Montagmorgen im rbb-Inforadio, es müsse in den Bezirken auch das Personal geben, um die Regelung umsetzen zu können. Schmidberger sprach von einem "atmenden Mietspiegel". Der solle Mieterhöhungen unter einer gewissen Grenze im Jahr zulassen.

Aktuelle Zahlen zu Neubauten in Berlin

Derweil sind in Berlin im vergangenen Jahr drei Mal so viele Wohnungen entstanden wie vor zehn Jahren. Rund 16.700 Wohnungen wurden fertig, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervorgeht. Andere Metropolen gelingt es aber, angesichts steigender Mieten noch mehr zu bauen als der Hauptstadt: In Hamburg wurden im vergangenen Jahr 58 Wohnungen je 10 000 Einwohner fertig, in München 53 und in Frankfurt 47, wie ein Vergleich örtlicher Statistiken durch die Deutsche Presse-Agentur ergab.



Berlin liegt bei 46 neuen Wohnungen je 10.000 Einwohnern zwar deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 35. Das ist aber nur halb so viel wie im Rekordjahr 1997. Damals löste der bevorstehende Umzug der Bundesregierung von Bonn an die Spree einen Bauboom aus.



Heute müsse die Stadt noch Aufholen, machte der Immobilienexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW), Michael Voigtländer, deutlich. Er kritisierte, es gebe in der Stadt keinerlei Rückenwind für Investoren. "Da wird die Wirtschaft zunehmend verschreckt", sagte Voigtländer und verwies auf die Enteignungsdebatte und den geplanten Mietendeckel. Hinzu kämen lokale Proteste gegen Bauprojekte. "Die Bevölkerung ist gegen den Wohnungsbau."



