CDU und FDP in Berlin wollen die Mietendeckel-Pläne des Senats parlamentarisch zu Fall bringen. Im Abgeordnetenhaus stellten sie Dringlichkeitsanträge gegen das Vorhaben, obwohl noch nicht einmal ein Gesetzentwurf vorliegt.

Die nächste Abgeordnetenhaussitzung findet am Donnerstag statt. Angesichts der rot-rot-grünen Mehrheit im Parlament ist es unwahrscheinlich, dass die Oppositionsanträge beschlossen werden.

CDU und FDP in Berlin haben Dringlichkeitsanträge gegen die rot-rot-grünen Pläne für einen Mietendeckel ins Abgeordnetenhaus eingebracht. Das teilten die Fraktionen am Dienstag mit. Darin fordern sie den Senat auf, seine Pläne aufzugeben, denn der Mietendeckel sei schädlich für die Stadt. Nötig sei stattdessen ein breites Bündnis mit allen Akteuren für mehr Neubau.

Obwohl in Berlin noch gar kein Gesetzentwurf vorliegt, erwägt die Unionsfraktion im Bundestag eine Verfassungsklage gegen das Vorhaben. Er halte die Vorschläge für verfassungswidrig, "so dass wir einen Gang vor das Bundesverfassungsgericht prüfen sollten", sagte Fraktionsvize Thorsten Frei den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". "Es fehlt schon an der Landeskompetenz", meinte er.

Ähnlich äußerte sich Berlins früherer Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) im "Tagesspiegel". "Eine solche Kompetenzüberschreitung und eine solche vollständig grundgesetzwidrige Neuordnung der Wirtschaftsstruktur Deutschlands können wir nicht zulassen", sagte Heilmann.