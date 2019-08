Politisches Kalkül dahinter sei die Hoffnung, dass der Mietendeckel 2.0 nun in milderem Licht erscheine und leichter durchsetzbar sei. "Das ist perfide. Auch der veränderte Mietendeckel greift massiv in das Eigentum privater Kleinvermieter ein und ist verfassungswidrig." Luczak nannte den Grundmechanismus - die staatliche Festsetzung von Mieten - "Planwirtschaft".

Auf einen aktuellen Entwurf zum Mietendeckel, den Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) am Freitag vorgestellt hat , reagiert die Opposition in Berlin mit heftiger Kritik. Auch CDU- und FDP-Politiker im Bund lehnen den Entwurf vehement ab.

Sebastian Czaja, Fraktionsvorsitzender der Berliner FDP im Abgeordnetenhaus, sagte im rbb, auch der neue Entwurf sei nicht wirklich besser, ein Mietendeckel helfe den Mietern nicht. "Das was Berlin braucht ist eine radikale Neubauoffensive. Und die Mieterinnen und Mieter brauchen jetzt eine Entlastung."

Czaja betonte zudem, der Mietendeckel sei ein rechtsunsicheres Konstrukt. "Der Mietendeckel hat, seitdem er in der Debatte ist, nur dazu geführt, dass Ängste und Sorgen geschürt wurden und dass keine Miete in Berlin gebremst wurde." Außerdem zwinge sich Berlin ein weiteres "Bürokratie-Monstrum" auf.

Der wohnungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Daniel Föst, erklärte, der Mietendeckel sei "der absolut falsche Weg". Allein die Überlegung, Einkommen und Miete ins Verhältnis zu setzen und behördlich überprüfen zu lassen, sei "völliger Wahnsinn". Gehälter und Mieten müssten offengelegt und kompliziert geprüft werden. Aus datenschutzrechtlichen und bürokratischen Gründen lehne die FDP das strikt ab. Die ohnehin schon überforderten Berliner Behörden könnten das zudem gar nicht leisten.

"Murks wird nicht besser, wenn man ihn in Watte packt: Der Mietendeckel light ist dennoch ein gravierender Eingriff in das Privateigentum, in die Altersvorsorge von Menschen, die darauf angewiesen sind und in die Grundlagen der Marktwirtschaft" twitterte Stefan Förster, FDP-Sprecher für Bauen und Wohnen im Berliner Abgeordnetenhaus.