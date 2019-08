dpa/Hubert Link Audio: Inforadio | 29.08.2019 | Sebastian Schöbel | Bild: dpa/Hubert Link

Mietendeckel - Erinnerungen an den "Schwarzen Kreis" in West-Berlin

Der Mietendeckel ist großes Thema in Berlin. Viele Politiker sprechen von "Neuland". Eine staatlich vorgegebene, kontrollierte Miete ist aber nicht so neu. Es gab sie schon mal, zum Beispiel in West-Berlin. Sebastian Schöbel hat für uns in die Geschichtsbücher geschaut.

Berlin 1972: Die Abendschau fragt auf den West-Berliner Straßen, ob die Stadt aus der Mietpreisbindung aussteigen soll - und bekommt klare Antworten: "Was sollen denn die Rentner machen" oder "Es ist schon so alles teuer genug". Was die Menschen damals fürchteten, hatte einen Namen: "Der weiße Kreis". Viele West-Berliner wollten lieber im "schwarzen Kreis" bleiben.

Hier existierte noch eine Preisbindung, erinnert sich Reiner Wild, Geschäftsführer vom Berliner Mieterverein. "Diese hinderte den Vermieter an einer möglichst intensiven Ausnutzung seiner Immobilie."

"Schwarzer Kreis" umfasste vor allem Altbau

Diese Mietpreisbindung im "schwarzen Kreis" galt für alle Wohnhäuser, die vor 1950 gebaut wurden - den Altbau also, der damals gut die Hälfte des gesamten Wohnungsbestandes in West-Berlin ausmachte. Die heutzutage begehrtesten Wohnlagen in der Berliner Innenstadt waren damals Billigquartiere mit stabiler Miete. Allerdings nicht gerade luxuriös, wie die Abendschau zu berichten wusste. Demnach hatten rund zehn Prozent aller Wohnungen keine Innentoilette und weitere zehn Prozent kein eigenes Bad. Zugezogene aus Westdeutschland lehnten solche Wohnungen ab, weil ihnen gute und preiswerte Wohnungen versprochen wurden.

Der Senat legte regelmäßig fest, ob und wie stark die Mieten in den Altbauten erhöht werden durften. Für viele in der damaligen BRD, gerade auch im Bundestag zu Bonn, sah das zu wenig nach Marktwirtschaft und zu sehr nach Sozialismus aus. "Deswegen auch diese Farbgebung: schwarz für böse, weiß für gut", erklärt Rainer Wild. "Böse" aber wollten die Berliner Altbau-Mieter trotzdem bleiben. Und bis auf die FDP wehrten sich damals alle Parteien in West-Berlin gegen das Ende der Mietpreisbindung. Viele hatten die Warnungen vor allem aus München im Gedächtnis: Dort war die Mietpreisbindung für Altbau schon einige Jahre zuvor abgeschafft worden - und die Mieten sofort rasant gestiegen.

Bundestag beendet 1988 Mietpreisbindung

Doch 1988 war trotzdem Schluss: Der Bundestag in Bonn beendete die Mietpreisbindung endgültig. Als letzte bundesdeutsche Stadt war West-Berlin ein "weißer Kreis" geworden. "Insgesamt wird es keine Mieterhöhung geben können, die über fünf Prozent liegt", versprach der damalige Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen ( CDU). Doch es kam bekanntlich anders. Dass 31 Jahre nach Ende der Mietpreisbindung nun ein Mietendeckel besprochen wird, begrüßt Reiner Wild vom Mieterverein: "Eigentlich müssen wir das tun, wenn wir menschengerechte Stadtentwicklung betreiben wollen." Und das, sagt Wild, habe die Mietpreisbindung, der "böse schwarze Kreis", jahrzehntelang im ehemaligen West-Berlin geschafft.

