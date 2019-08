Eine Mieterinitiative fordert die rot-rot-grüne Koalition auf, einen Mietendeckel auch für Sozialwohnungen in Berlin einzuführen.



In einem offenen Brief an Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) und die zuständigen Politiker von SPD, Linken und Grünen verweist die Initiative "Kotti und Co" am Dienstag auf den Koalitionsvertrag, in dem eine Reform für gerechte Sozialmieten geplant war.