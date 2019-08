Die Klage einer Berliner Vermieterin und zwei Kontrollanträge des Landgerichts Berlin blieben damit ohne Erfolg. Das teilte das Gericht in Karlsruhe am Dienstag mit. (Az. 1 BvL 1/18 u.a.)

Die Mietpreisbremse verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag entschieden. Die Regelungen verstoßen demnach weder gegen die Eigentumsgarantie noch gegen die Vertragsfreiheit oder den allgemeinen Gleichheitssatz.

Das Land Berlin hatte zum 1. Juni 2015 eine Mietpreisbremse eingeführt. Sie gibt Mietern die Möglichkeit sich gegen überhöhte Mieten zu wehren - und zwar, wenn die Miete in einem "angespannten Wohnungsmarkt" die ortsüblichen Preise um mehr als zehn Prozent übersteigt. Dafür müssen Mieter gegen den Vermieter eine Rüge aussprechen. In einigen Fällen gibt es Ausnahmen, etwa bei Sanierungen und Neubauten. Die Vergleichsmiete richtet sich an den Mietspiegel.

Wo solche Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt sind, entscheiden die Landesregierungen. In Deutschland galt Ende 2018 die Mietpreisbremse für 313 von 11.000 Städten und Gemeinden, neben Berlin, auch in München und Frankfurt.