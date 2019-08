dpa/Carstensen Audio: inforadio | 02.08.2019 | Aleksandra Karolczyk | Bild: dpa/Carstensen

Kritik von Bezirksbürgermeister von Dassel - "Airbnb unterstützt Vermieter gesetzeswidrig"

02.08.19 | 19:08

Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), wirft der Buchungsplattform Airbnb vor, absichtlich das Zweckentfremdungsverbot in der Hauptstadt zu umgehen. "Unser eigentliches Problem ist, dass die meisten überhaupt keine Registrierungsnummern beantragen", sagte von Dassel am Freitag dem rbb. Das amerikanische Unternehmen würde Anbieter dabei noch gesetzeswidrig unterstützen, so von Dassel.

Die Mehrheit der Inserate ist nicht wie vorgeschrieben registriert

Anlass für die Kritik des Bezirksbürgermeisters ist eine Datenauswertung von rbb|24. Danach führen in Berlin 85 Prozent der Inserate keine vorgeschriebene Registrierungsnummer an. Airbnb begründet das damit, dass die Bürokratie in Berlin zu langsam sei. Dem widersprach von Dassel: Aribnb wolle nur von seinem Fehlverhalten ablenken."Wenn sie wirklich darum bemüht wären, hier Abhilfe zu schaffen, dann würden wir es sicherlich auch hinkriegen", sagte der Grünen-Politiker. Die Buchungsplattform würde Kooperationen mit Stadtverwaltungen offiziell anbieten, aber sie plötzlich abbrechen. So verweigere Airbnb oft die Zusammenarbeit mit den Behörden - etwa wenn es darum gehe, Daten von Anbietern ohne Vermietungserlaubnis auszuhändigen. "Kooperation sieht sicherlich anders aus", kritisiert von Dassel.



Zweckentfremdungsverbot sollte Wohnraum schützen

Das Zweckentfremdungsverbot trat in Berlin am 1. Mai 2014 in Kraft. Mit dem Gesetz ist der Leerstand von Wohnungen nur drei Monate erlaubt anstatt sechs. Außerdem müssen Ferienwohnungen müssen von den Bezirken genehmigt und registriert werden. Bei Nicht-Einhaltung drohen hohe Strafen. So soll Wohnraum vor Leerstand, Abriss und Umwandlung in Gewerberäume oder Ferienwohnungen geschützt werden.