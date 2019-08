Bild: dpa/F. Herrmann

Brandenburg pflanzt zwölf Millionen Bäume - Die Verjüngung des Waldes

01.08.19 | 22:16 Uhr

Brandenburgs Wälder bestehen zum großen Teil aus Nadelbäumen. Das wird nicht nur bei Waldbränden zum Problem, denn diese Bäume brennen schnell. Die Landesregierung bemüht sich, den Wald umzubauen - und hat zwölf Millionen neue Bäume gepflanzt.



Das Land Brandenburg hat zwölf Millionen Bäume im besonders trockenen Jahr 2018 gepflanzt. Insgesamt sind so mehr als 2.000 Hektar Wald verjüngt worden, wie das Agrarministerium am Donnerstag in Potsdam mitteilte. Doch nicht nur die Verjüngung des Waldes ist das Ziel. Nach den verheerenden Waldbränden von 2018 nutzt Brandenburg die Wiederaufforstung auch, um den Anteil der Kiefern in seinen Wäldern zu reduzieren und mehr Laubbäume anzupflanzen. Die Zusammensetzung der Baumarten ist regional unterschiedlich. Von Norden nach Süden nimmt der Anteil der Laubbäume des Landes ab, der von zu Nadelbäumen zu. Und keine andere Baumart ist häufiger vertreten als die Kiefer: Sie wächst auf über 70 Prozent der Brandenburger Waldfläche.

Die Bepflanzung von Nadelbäumen werde nicht mehr aus öffentlichen Mitteln gefördert, teilte das Ministerium in Potsdam auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion mit. Nur die heimische Kiefer werde weiterhin in Böden eingesetzt, wenn es die Verhältnisse in den jeweiligen Waldbereichen benötigen.

Der Mischwald als Lösung gegen Schädlinge, Brände und Stürme

Das Bundesland bemüht sich seit Jahren um einen Umbau des Waldes. Dabei stehe vor allem der Wandel von Nadelwäldern hin zu Mischwäldern im Fokus der Bestrebungen, erklärte das Ministerium. Nach Ansicht von Waldexperten haben großflächige Monokulturen keine Zukunft mehr. Dagegen biete der Mischwald entscheidende Vorteile: Laubbäume brennen nicht so schnell wie Kiefern oder Fichten. Zudem ist ein Mischwald weniger anfällig für Schädlinge und Sturmschäden.

Brandenburgs Landesregierung habe in den vergangenen Jahrzehnten auf einer Fläche so groß wie Berlin den Waldumbau durchgeführt, teilte das Ministerium mit. Das entspräche 510 Millionen eingesetzten Pflanzen. Aktuell habe Potsdam noch 20 Millionen Euro für die Waldverjüngung zur Verfügung, womit 30 Millionen Pflanzen gesetzt werden könnten, so das Ministerium weiter.

Gut ein Drittel der Landesfläche Brandenburgs, also mehr als eine Million Hektar, sind bewaldet, wobei der Anteil im Süden größer ist. Über die Hälfte des Brandenburger Waldes befindet sich allerdings nicht in Landeshand, sondern gehört rund 100.000 Privatbesitzern.

Agrarminister legen Masterplan gegen den Waldkollaps vor

Auch andere Bundesländer bemühen sich, ihre Wälder besser gegen Stürme, Trockenheit und Schädlinge zu wappnen. Deutschlands Wälder sollen mit einem Masterplan vor dem Kollaps bewahrt werden. Die für Forstthemen zuständigen Länderminister der Union überreichten am Donnerstag Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ein entsprechendes Papier. Bei einem Krisentreffen in Sachsen hatten die Minister in großer Runde über Gegen-Maßnahmen im Kampf gegen Waldschäden beraten. Dabei kündigte Klöckner Hilfen des Bundes an. Für September versprach sie einen nationalen Waldgipfel.



Der Bund für Umwelt und Naturschutz rechnet damit, dass rund eineinhalb Milliarden Euro in die deutschen Wälder investiert werden müssen. Es gehe nicht nur darum aufzuforsten, sondern die Wälder auch an den Klimawandel anzupassen, so der BUND.



Sendung: Inforadio, 01.08.2019, 20.40 Uhr