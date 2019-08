Horst Kasallek Mittwoch, 14.08.2019 | 15:00 Uhr

Vielen Dank. Was Sie hier präsentieren, ist ein Paradebeispiel wenig intelligenter, aggressiver und ungezogener Polemik. Danke, daß Sie sich dafür als Anschauungsobjekt zur Verfügung stellen. Besser hätte man meine Feststellungen nicht illustrieren können.



Obendrein irren Sie sich:



1. Krug spielt in in der Serie Liebling Kreuzberg keinen Ossi sondern einen Wessi. Seine Kanzlei befindet sich in Westberlin, und er hat das Immobiliengeschäft seines Vaters geerbt. Ihr Beispiel taugt also gerade NICHT zum Beweis Ihrer Behauptung.

2. Sie versuchen einen Einzelfall als Argument heranzuziehen. Das hat noch nie funktuioniert, weil es Unsinn ist. Man kann mit einem Einzellfall keine Tendenz beweisen.

3. Wenn Sie argumentieren wollen, dann bitte mit wissenschaftlichen Studien - so wie ich in meinem Kommentar von 13.50 Uhr. In der dort genannten Studie ist wissenschaftlich BELEGT, daß Ossis in den Medien eindeutig negativ dargestellt werden.