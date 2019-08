Klara Geywitz setzt gern diesen einen, schwer interpretierbaren Blick auf: die Stirn leicht in Falten, die Mundwinkel kaum merkbar angezogen – irgendetwas zwischen Interesse, Ironie, Belustigung, Komm-Du-Mir-Her und Mal-Abwarten.



Diesen Blick beherrscht sie in jeder Situation, ob sie der Presse auf Fragen antwortet, am Rednerpult den politischen Gegner attackiert oder sich im Parlament über die eigenen Genossen ärgert. Offene Emotion ist ihre Sache nicht. Witz und Humor kommen eher unerwartet, dann aber absolut treffsicher.

Klara Geywitz ist keine Politikerin, die sich nach vorn drängt, aber auch eine, mit der man stets rechnen muss. Egal um welches Spitzenamt es in den vergangenen Jahren im politischen Potsdam ging, immer fiel auch der Name Geywitz. Bislang winkte sie allerdings ab - mit Verweis auf ihre Familie und die drei Kinder.