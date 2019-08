Von Spandau in die Berliner City - über die geplante Radschnellverbindung "West-Route" soll sich das künftig komfortabel und sicher radeln lassen. Am Dienstag wollen die Planer die Trassenführung mit Bürgern diskutieren.

Der Verlauf einer weiteren Berliner Radschnellverbindung soll am Dienstag mit den Berlinern diskutiert werden. Für den Abend hat die Senatsverkehrsverwaltung Interessierte ins Rathaus Charlottenburg [berlin.de] geladen, um über die sogenannte West-Route zu sprechen.

Die Radverbindung unter dem Kürzel RSV 5 soll nach derzeitigen Plänen in Berlin-Spandau an der Landesgrenze zu Dallgow in Brandenburg beginnen. Sie endet am S-Bahnhof Tiergarten in Charlottenburg-Wilmersdorf.