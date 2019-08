Die Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), Patricia Schlesinger, hält zum Schutz der Demokratie ein entschiedeneres Engagement für die Pressefreiheit in Europa für nötig. "Offene Angriffe auf die Pressefreiheit sind deutliche Anzeichen, dass wir zum Schutz der Demokratie für Europa kämpfen müssen", sagte Schlesinger am Mittwoch bei den "DomGedanken" im St.-Paulus-Dom in Münster.

Sie warb für Solidarität mit Journalisten etwa in Polen oder Ungarn: "Kritische journalistische Arbeit hat diese Menschen um ihren Beruf gebracht - mitten in Europa, direkt nebenan, bei unseren Nachbarn. Und es kann sie sogar das Leben kosten - wie in Frankreich, in Malta, in Bulgarien und in der Slowakei."