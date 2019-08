Nach der Entlassung eines mutmaßlichen Drogendealers aus der Untersuchungshaft wegen zu langer Verfahrensdauer hagelt es in Brandenburg Kritik von den Oppositionsparteien. CDU und FDP warfen der rot-roten Landesregierung am Montag Versagen vor.

Personalnot in der Justiz

"Schwerverbrecher kommen aus dem Knast, weil es nicht genug Justizpersonal gibt. Das ist schlichtweg Staatsversagen", sagte Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben. Die Verantwortung dafür trügen SPD und Linke. Senftleben warf der Landesregierung unter Dietmar Woidke (SPD) vor, die Justiz seit Jahren kaputtzusparen.

Mehr als 70 Verdächtige säßen in Brandenburg bereits länger als sechs Monate ohne Verfahren in Untersuchungshaft, kritisierte Senftleben. Bei allen bestehe die Gefahr, dass sie in Kürze freigelassen werden müssten.