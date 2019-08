Zu oft würden Anträge ohne Debatte in die Ausschüsse verwiesen, wichtige Themen könnten in den Plenarsitzungen nicht ausreichend erörtert werden. "Um 19 Uhr ist es vorbei und wichtige Tagesordnungspunkte fallen hinten runter", bemängelte Wieland den derzeitigen Zustand.

Geplant ist, ab dem kommenden Jahr die Sitzungszeiten zu verlängern. So sollen Plenarsitzungen künftig drei Stunden länger dauern, Ausschusssitzungen werden den Plänen zufolge um zwei Stunden verlängert. Außerdem soll die Zahl der Parlamentssitzungen von 16 auf 18 erhöht werden. So könnten sich die Abgeordneten künftig voll auf ihr Mandat konzentrieren – "und das ist eigentlich der Hauptzweck dieser Reform", so Wieland.

Dafür werden auch die Bezüge der Parlamentarier angepasst. Im Schnitt sollen sie von knapp 4.000 auf rund 6.250 Euro pro Monat steigen. Im Vergleich mit anderen Bundesländern liegt Berlin laut Wieland damit weiter unter dem Durchschnitt. Der Parlamentspräsident geht davon aus, dass die Kosten für die Umstellung auf ein Vollzeitparlament bei rund sieben Millionen Euro liegen. Woher die Mittel kommen sollen, sei noch nicht veranschlagt worden.

Auf die Reform hatten sich alle Fraktionen – außer der AfD – geeinigt. Er erwarte, dass in den nächsten Tagen ein Gesetzentwurf eingebracht werde, so Wieland. Das Gesetz könnte dann Ende September, Anfang Oktober beschlossen werden.