schriftsetzer Donnerstag, 29.08.2019 | 19:51 Uhr

Was ich nicht verstehen kann, warum kündigt der Eigentümer nicht die restlichen Mietverträge, sofern sie überhaupt rechtswirksam sind? Nach den Vorfällen in der berühmt-berüchtigten linksradikalen "Rigaer 94" Szene hätte er das Recht auf seiner Seite.

Für die Räumung reicht in anderen Fällen bereits die Verletzung von Brandschutz.

Zur weiteren wirtschaftlichen Verwertung seines Eigentums ist ohnehin eine Generalüberholung der heruntergewirtschafteten Immobilie erforderlich.

Darüber hinaus, der Eigentümer habe den Hausbewohnern "ordentliche" Mietvertrage angeboten, heißt doch. es bestehen keine rechtsgültigen Mietverträge. Schon ziemlich dreist von den Besetzern, darauf einfach nicht zu antworten. Es zeigt allerdings, welche Zustände beim RRG Müller Senat üblich sind. Der Eigentümer kann dann mit der Polizei "eigentlich" die rechtswidrig besetzten Wohnungen räumen lassen. Es gibt dann überhaupt kein Recht für die Besetzer, sich dort aufzuhalten.