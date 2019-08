Neue Tablets, kostenfreies Mittagessen, Gratis-Ticket für Bus und Bahn: Zum Start des neuen Schuljahrs am Montag verändert sich so einiges für Berliner und Brandenburger Schulkinder. Ein Überblick zu allen Neuerungen.

Berliner Schulen sollen deutlich besser mit Digitaltechnik ausgestattet werden. In diesem Jahr, so der Plan, werden 38 Millionen Euro investiert. Das Geld kommt aus dem sogenannten Digitalpakt zwischen Bund und Ländern. In den kommenden zwei Jahren stehen Fördergelder des Bundes in Höhe von rund 170 Millionen Euro zur Verfügung.

Auch die Brandenburger Schulen können mehr in Computer und Tablets investieren: Hier stehen in den kommenden fünf Jahren knapp 168 Millionen Euro zur Verfügung. "Wir bringen die Digitalisierung der Schulen auf den Weg und starten mit der Schul-Cloud Brandenburg", kündigt Bildungsministerin Britta Ernst an. Das Geld fließe in die Dateninfrastrukturen der Schulen, dabei insbesondere in leistungsstarke Server, in WLAN-Netze, in Whiteboards, Beamer, Tablets und Laptops.