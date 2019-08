Aus einem Bericht der Bildungsverwaltung an das Abgeordnetenhaus waren zuletzt deutlich höhere Zahlen hervorgegangen: Auch nach Anrechnung von möglichen Überkapazitäten in einzelnen Bezirken bestand immer noch ein Defizit von knapp 25.000 Schulplätzen. Warum aber ging die von Scheeres jetzt als Maximalprognose bezeichnete Schulplatzdefizit-Zahl noch im Mai an das Abgeordnetenhaus? Obwohl ihre Verwaltung doch auch über die jetzt als realistisch bezeichneten Prognosezahlen verfügt? Scheeres antwortete am Dienstag auf Frage mit Bedauern: Es sei ein Fehler gewesen, darauf im Mai nicht hingewiesen zu haben.

Die am Dienstag vorgestellten Zahlen zeigen in ihrer "maximalen Bedarfsrechnung" auch noch einen Mangel von knapp 21.000 Plätzen. Nach Berechnungen der Verwaltung müsse davon aber noch eine "Modellrechung auf Basis der Schülerentwicklung" abgezogen werden, so dass letztlich eine Zahl von 9.500 rauskommt.

Was die Schultypen betrifft, hat Pankow den größten Bedarf. Hier sieht die Verwaltung einen Bedarf bis 2021/2022 von schulübergreifend 3.800 Plätzen.