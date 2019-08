Deutsche Wohnen will Tausende Wohnungen in Berlin verkaufen

Zeichnet sich eine Trendwende am Berliner Wohnungsmarkt ab? Trotz steigender Gewinne will die Deutsche Wohnen allein in Berlin 3.000 Wohnungen verkaufen. Dafür richtet der Immobilienkonzern sein Interesse nun auf Pflegeheime.