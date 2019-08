Söder sagte am Sonntag im ARD-Sommerinterview, es werde bei den neuen Bundesländern immer nur die Frage der Gerechtigkeit diskutiert, viel zu wenig dagegen die Frage der Chancen. "Ich würde mir wünschen, dass wir einen Chancenplan machen für die neuen Länder."



Vor wenigen Wochen bereits hatte er in der "Welt am Sonntag" betont, den Menschen im Osten müssten Perspektiven geboten werden. So müssten im Osten neue Universitäten gegründet, Behörden und Ministerien aus Berlin dorthin verlagert und Infrastruktur ausgebaut werden. Es reiche nicht, den Kohleausstieg mit einigen Ausgleichsmaßnahmen zu begleiten. Einfach nur zu dagen: "'Ihr bekommt hier mal ein Schwimmbad, dort mal eine Stadthalle'. Das ist zu wenig", sagte er Mitte Juli der Zeitung.