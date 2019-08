Gerichtsvollzieher schließt Kult-Späti "Ora 35" in Kreuzberg

Seit zwei Jahren kämpft der Kreuzberger Kult-Späti "Ora 35" ums Überleben. Am Mittwoch drohte nun die Zwangsräumung. Knapp Hundert Aktivisten protestierten in der Oranienstraße - vergeblich: der Gerichtsvollzieher hat den Laden abgeschlossen.

Der Kreuzberger Spätverkauf "Ora 35" ist geschlossen. Am Mittwochmorgen forderte ein Gerichtsvollzieher von den Betreibern den Schlüssel ein, wie die Familie rbb|24 bestätigte. Anschließend wurde der Laden unter Buh-Rufen und Pfiffen von protestierenden Anwohnern abgeschlossen.

Nach Angaben eines rbb-Reporters protestierten etwa 100 Aktivisten, Anwohner und Nachbarschaftsinitiativen vor dem Laden. Sie folgten einem Aufruf in den sozialen Medien zu einem Protest gegen die drohende Zwangsräumung des Spätis. Unter dem Hashtag Ora35 auf dem Kurznachrichtendienst Twitter [ twitter.com ] und in einer Facebook-Veranstaltung [ facebook.com ] mobilisierten sie zur Teilnahme.

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin am Mittwochmorgen mitteilte, ist die Oranienstraße in Kreuzberg von 7 bis 13 Uhr aufgrund des Protestes in beiden Richtungen zwischen Oranienplatz und Adalbertstraße gesperrt.