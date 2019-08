Berliner Retter Berlin Dienstag, 20.08.2019 | 13:41 Uhr

Dachte die spd will was neues und nicht noch weiter in die Belanglosigkeit absteigen. Herr Scholz war doch nur zweite Wahl beim Posten des Oberbürgermeisters in Hamburg, dann auch nur zweite Wahl beim Posten des Bundesfinanzministers. Und alle was er bisher angefangen hat, hat er nie beendet. Immer vorzeitig was neues gesucht. Bestes Beispiel der g20 Gipfel, seine Unfähigkeit dürfen jetzt andere ausbaden.